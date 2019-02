Předávání Oscarů velkolepě zahájila skupina Queen s Adamem Lambertem

dnes | V noci se v Los Angeles udílely ceny Oscar. Zvláštností letošního ročníku byla absence hlavního moderátora. Večer tak zahájilo vystoupení britské skupiny Queen. Původní členové sestavy, bubeník Roger Taylor a kytarista Brian May, s novým zpěvákem Adamem Lambertem uvedli své největší hity We Are the Champions a We Will Rock You. Riffy, které dávno zlidověly na sportovních stadionech, tak hned v prvních minutách večera zvedly na nohy celebrity v hollywoodském divadle Dolby Theater, které ceremoniál hostilo. Sledujte velkolepé zahájení slavnostního večera ve videu.