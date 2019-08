Přidejte podapatky, třásně, šikmou linii. Vaše nohy mohou vypadat skvěle i v šortkách

dnes | Šortky jsou oblíbeným a trendy kouskem v letních šatnících. Jejich nástrahou je ale obvykle rovná linie zakončení délky, což opticky zkracuje nohy. Většina celebrit, včetně 180 centimentrů vysoké Taylor Swift, to řeší elegantně štřevíčky s podpatkem. Olivia Munn navíc zvolila kraťasy s vysokým pasem, čímž své nohy prodloužila o další cenné centimetry navíc. Lady Gaga sáhla po efektních krátkých kalhotech zakončených třásněmi, čímž se zbavila právě obávané rovné linie, výsledek v kombinaci s vysokými kozačkami vypadal fantasticky. Kim Kardashian, která vzácně upřednostnila pohodlí, neboť ji čekal dlouhý let, takže k šortkám přidala oversize tričko, tenisky a mohla si užít příjemný let.