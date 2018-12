Přímý přenos: Lidé se loučí s bývalým americkým prezidentem Georgem Bushem

dnes | Rakev s tělem zesnulého prezidenta George Bushe je druhým dnem vystavena v rotundě Kapitolu, sídle Kongresu USA, kde zůstane do středy. V tento den se ve washingtonské Národní katedrále uskuteční státní pohřeb, po kterém bude rakev letecky přepravena zpět do Houstonu. Státního pohřbu se zúčastní i Trump, který měl s Bushovou rodinou napjaté vztahy. Bush zemřel v pátek ve věku 94 let.