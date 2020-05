Singapur nasadil na zkušební dobu do jednoho z parků robota firmy Boston Dynamics. Čtyřnohý "Spot" dohlíží na to, aby se lidé neshlukovali. V případě nutnosti umí přehrát předem nahranou výzvu a odhadnout počet lidí v oblasti. Robota zaměstnanci parku ovládají dálkově, společnost Boston Dynamics ale do budoucna plánuje jeho celkovou autonomii.