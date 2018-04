Svědci útoku v Torontu: Vrážel do všech lidí na chodníku. A pořád jel dál

dnes | V Torontu najel řidič dodávky do lidí a deset jich zabil. Řidičem byl pětadvacetiletý Alek Minassian. Dalších patnáct chodců zranil, několik z nich se nachází v kritickém stavu. Podle svědků bylo patrné, že šlo o úmyslný čin. „Vrážel do všech lidí na chodníku. Každého, kdo by mu stál v cestě, by přejel,“ komentoval útok jeden z nich. Řidiče policie zadržela.