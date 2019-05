Texasan se ponořil do nejhlubšího místa planety. I tam jsem našel odpadky, tvrdí

dnes | Bývalý námořní důstojník a současný texaský investor Victor Vescovo sestoupil v ponorce s názvem “DSV limitující faktor” do hloubky 10 928 metrů, na dno prohlubně Challenger, která se nachází v Marianském přikopu v Tichém oceánu. Jde o nejhlubší místo na Zemi. Potopil se o 16 metrů níž, než to dokázali předchůdci v roce 1960. Vescovo tvrdí, že i v této hloubce narazil na plastový odpad. Bylo to potřetí, kdy se lidé ponořili do nejhlubšího bodu oceánu. Kanadský filmový producent James Cameron byl poslední, který ho v roce 2012 navštívil se svou ponorku. Tehdy dosáhl hloubky 10 908 metrů.