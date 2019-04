V Brazílii narazila loď do mostu, část vozovky se zřítila

dnes | Do pilíře silničního mostu na řece v brazilském státu Pará v sobotu narazila loď. Část vozovky se zřítila a do vody spadla dvě osobní auta. Přerušilo se tak spojení do přístavu Belém, který patří k nejrušnějším v zemi. Svědci uvedli, že viděli spadnout do vody dva malé osobní automobily, není však známo, kolik lidí v nich bylo a neví se ani, zda má nehoda další oběti. Řeku prohledávají potápěči. Všech pět členů posádky lodi nehodu přežilo. Jak uvedla místní média, v lednu inspekce mostu objevila na pilířích korozi. V té době se vláda nedomnívala, že by tento problém byl natolik vážný, aby cesta musela být uzavřena.