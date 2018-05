V Cannes zářily i české krásky. Herzigová předvedla ohromujícího Diora

dnes | Na filmovém festivalu v Cannes se pravidelně objevují i české krásky. Letos to byly především dvě české topmodelky. Eva Herzigová ohromila temně fialovou saténovou róbou značky Dior. I Petra Němcová dobře ví, co se na červeném koberci sluší a patří. Trefou do černého byly minimalistické bílo-stříbrné šaty z dílny návrhářky Cristiny Ottavianové. Ve videoreportáži se můžete sami přesvědčit.