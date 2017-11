VIDEO: Emirates ukázaly novou, luxusnější první třídu. Představil ji Jeremy Clarkson

dnes | Aerolinky Emirates se pochlubily svou novou první třídou. Nové kabinky jsou prostornější než ty původní. Zatímco dříve jich v letadlech Boeing 777 bylo osm, nově jich je jen šest. Pohodlí uvnitř vytvoří kožené křeslo, které představuje zároveň postel. Nastavit ho jde do tzv. polohy nulové gravitace, tedy do takové, v níž se pasažér cítí jako ve stavu beztíže. Novou třídu představil kontroverzní novinář Jeremy Clarkson. První komerční let naplánovaly aerolinky na 1. prosince, a to do Ženevy a Bruselu. Podívejte se také na poutavou fotogalerii, stačí kliknout na odkaz níže.