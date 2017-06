Srdečný moment tančícího policisty na koncertě v Manchesteru je hitem internetu

dnes | Justin Bieber, Miley Cyrus, Katy Perry, Black Eyed Peas, Coldplay a další hudební hvězdy vystoupily na benefičním koncertě v Manchesteru. Vystoupení během pár dnů zorganizovala zpěvačka Ariana Granda, na jejímž koncertě se zhruba před dvěma týdny odpálil sebevražedný atentátník. Záběry z koncertu zaplavily sociální sítě. Na nejvíce sdíleném videu ale nefiguruje žádná z hvězd, nýbrž policista tančící s mladými fanoušky. Nahrávka potěšila zejména uživatele Twitteru, které gesto strážníka nadchlo. "Policista tančící s dětmi, byla nejlepší část večera. Vyjadřuje to náladu koncertu," vyjádřil se jeden z uživatelů. "Ten policista je vše, co by tento koncert měl znamenat," přidal se další.