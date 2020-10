Daniela Dlabolová Vložit

Pokud se má český průmysl posunout do budoucnosti, musí se více než na výrobu soustředit na obchod a marketing. “Žijeme z toho, co prodáme, ne co vyrobíme,” vystihl klíčové téma debaty Václav Novák, spolumajitel investiční skupiny M.L. Moran. Podle něj si podniky, která mají pětiprocentní EBITDA nemohou myslet, že mají zajištěnou budoucnost pro příštích 20 let.