Péče o blízké bude čím dál víc na jejich rodinách. Češi se budou moci připojistit

Demografický trend napovídá, že v Česku bude stále více nesoběstačných lidí odkázaných na pomoc svých rodin. A to proto, že domovy důchodců nebo sociálních služeb jednoduše nebudou stačit. Pojišťovny se již několik let zabývají otázkou, co s tím. Chtějí přijít s novým typem pojištění pro lidi nad 45 let věku. Pokud by se měli starat o svého blízkého, dostali by na to od pojišťovny peníze.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!