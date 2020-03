Premiérova snaha nepodpořit Frontex je mimo. Co jiného by chtěl dělat než podpořit pohraniční stráž, ptá se šéf Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Ze strany Řeků je to zoufalost, nemůžeme to na ně hodit. Dohoda s Tureckem nefunguje, tamní policisté spolupracují s převaděči a Erdogan používá uprchlíky jako figurky v nepovedené šachové partii, míní Rozumek.