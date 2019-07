Babiš se bojí voleb víc než ČSSD, Zeman si užívá ústavní darebáctví, říká Dienstbier

dnes | Prezident Miloš Zeman pohrdá ústavou a snaží se likvidovat sociální demokracii. Pokud jednání mezi Zemanem a Andrejem Babišem nepovede k výsledku a premiér nepodá kompetenční žalobu, tak tím Babiš dává najevo, že o vládu vlastně nestojí, myslí si senátor Jiří Dienstbier z ČSSD. On sám by už z vlády dávno odešel, nemyslí si ale, že za současný stav může předseda Jan Hamáček. Sociální demokracie by se podle něj ale měla chovat sebevědomě a zásadově.