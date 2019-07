Babišova sleva na vlak? Studenti tolik nepotřebují, peníze dám hospici, říká Novotná

dnes | Sleva 75 % na vlak je příliš vysoká, peníze nejsou v sociálních službách, studenti tolik nepotřebují, říká Tereza Novotná, studentka a autorka sbírky Jízdné pro hospic. V rámci ní vyzývá studenty, aby ušetřenými penězi přispěli na prachatický Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna. Peníze půjdou na čtyři nová polohovací lůžka, je to ale nouzové řešení, primárně by se o to měl starat stát, dodává. Cítí prý politický rozměr své aktivity, s premiérem Babišem by se sešla, ale měla by strach, že jednání nebude konstruktivní.