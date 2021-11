Je to upřímná zpověď, ale záměrně malinko přepálená. Jako umělec si nemůžu dávat pozor na jazyk, to by pro mě byla ztráta svobody, říká písničkář Xavier Baumaxa, který se na novém albu F!asko pustil do kritiky hyperkorektnosti. Je mi u zadku, jakou má kdo barvu, jde mi hlavně o to, jaký je to člověk, dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!