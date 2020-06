Není to začátek kulturní války, o Jihu proti Severu se debatuje 50 let. Korporace jen reagují v rychlém PR gestu, míní filmová kritička z Respektu Jindřiška Bláhová. Některé televizní a streamovací společnosti začaly stahovat filmy a seriály kritizované kvůli rasismu. Představa, že něco zakážeme, vyvolává iluzi, že jsme se s problémem vypořádali. Ale tak to není, ten problém nezmizel, dodává.