Panují otázky nad tím, zda je vakcína účinná a jaké má vedlejší účinky, lidé spíše vyčkávají, musí si to ověřit na vlastní oči. Snad se ve finále podaří proočkovat velkou většinu společnosti, říká majitelka konzultantské firmy ve Velké Británii Tereza Anteneová. Je tu debata, že by se lidem platilo za to, že by se nechávali očkovat, ale k tomu má Británie ještě daleko, dodává.