Čech, který málem zahynul na Mt. Everestu: Každý mě překročil, dolů vás nikdo nesnese

30. 5. | Cesta na Mount Everest nikdy nebude snadná, jste tam na návštěvě, ta výška není slučitelná se životem, říká horolezec Ivo Grabmüller, který se loňským výstupem zařadil mezi pokořitele nejvyšších hor všech kontinentů. Na Mount Everestu v posledních dnech zahynulo už 11 lidí. Nemají na to fyzicky, iluze o tom, že vás někdo snese dolů, je mylná, vysvětluje Grabmüller. Sám při sestupu málem zemřel a přišel o části prstů na rukou. Bolí to, ale v hlavě musíte vypínat, že to bolí, protože se hraje o něco víc než jen o prsty, říká.