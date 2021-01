Představte si svůj ideální život poté, co si uklidíte, tak se naučíte rozeznávat, co vám přináší radost, obklopíte se věcmi, které máte rádi. Věci, se kterými se neumíme rozloučit, nás táhnout do minulosti, nebo naopak do budoucnosti, často nežijeme přítomností, říká první česká KonMari úklidová konzultantka Jolanta Kovářová. Lidi se při zázračném úklidu ptají, proč mají tolik věcí, dodává.