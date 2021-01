O očkování je velký zájem, stojí se dlouhé fronty. Myslím, že zhruba 80 procent lidí je ochotno se naočkovat, říká Češka žijící v Izraeli Monika Giat. Podle ní se lidé chtějí hlavně vrátit do normálního života a uklidnilo je, že se nechali naočkovat ministři a zdravotnický personál. V Izraeli se mluví o zeleném pasu, měl by nám umožnit cestovat do zahraničí bez nutnosti karantény, dodává.