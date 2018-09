Chci propojit mozky dvou lidí, bude to velmi nebezpečné, říká první kyborg na světě

dnes | Můžeme nahlédnout do budoucnosti, je to šance komunikovat úplně novým způsobem, tvrdí britský vědec Kevin Warwick. Díky implantátu ovládal na dálku robotickou ruku a také si propojil nervovou soustavu s manželkou. Byla to intimní záležitost, velmi nás to sblížilo, líčí. Už několik let odkládá plán propojit mozky dvou lidí. Nikdo to ještě nikdy nezkusil, mohl by nastat nějaký vážný problém, toho už se žena účastnit nechce, tuší, že to může být nebezpečné, říká Warwick.