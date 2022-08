Chtěli jsme Rusko poslat do háje, je to ukázka svobody, říká autor sochy u ambasády

„Doufám, že Rusové jsou natolik mezinárodní, že ví, co to gesto znamená. Reakce jsou fantastické, létá to po světě, máme z toho radost. Jestli to pomůže míru ve světě, bude to super. Reakci z ruské ambasády nemáme,“ říká Jan Slovenčík, který vytvořil plastiku odkazující anglickým gestem ruskou ambasádu do patřičných mezí. „Nemysleli jsme to jako žert, ale jako ukázku svobody,“ vysvětluje.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!