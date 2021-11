Cimický ji osahával: Udělal by ze mě blázna, chci ho vidět jen u soudu, říká Hynková

Moje tělo bylo v šoku, utekla jsem, třásla jsem se ještě v tramvaji. Pak jsem začala mít obrovský vztek na to, že si to ke mně vůbec dovolil. Na trauma jsem se snažila zapomenout, říká moderátorka Martina Hynková Vrbová, která zveřejnila svědectví o tom, že ji před dvaceti lety při spolupráci na televizním pořadu psychiatr Jan Cimický povalil na sedačku a osahával. Je to manipulátor, dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!