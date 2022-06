Číšník se mi jen arogantně vysmál, v centru Prahy není Rom žádoucí klient, říká Torák

„Číšník se se mnou nebavil a když jsem řekl, že odcházím, tak na to reagoval jen slovy No konečně! Nemám pro to důkaz, jen pocit z toho, jak se ke mně chovali. Napsal jsem stížnost vedení firmy, šlo mi o to, aby se ta situace už neopakovala,” líčí Petr Torák, který žije ve Velké Británii, kde pracoval u policie a je nositelem řádu britského impéria. Tvrdí, že ho v centru Prahy odmítli obsloužit.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!