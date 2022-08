„V jedné osobě se potkala všechna témata, kterými jsem se už dřív zabýval. Ohledávání reality, faustovské téma a také to, že se někdo ocitne v historicky tak vychýlených a šílených dobách a přitom je sám do značné míry vychýlený,” říká Vojtěch Mašek, režisér a scenárista filmu Arvéd, který míří do kin. Inspirovaný je skutečnou postavou Jiřího Arvéda Smíchovského.

