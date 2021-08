Bylo to strašné, ale bylo to skvělé, fyzicky jsem si to užíval, logistika byla mnohem horší, říká Jakub Žák. Deset dní v kuse absolvoval každý den 1,9 km plavání, 90 km na kole a 21,1 km běhu. V deseti různých zemích. Na zástavu srdce zemřel Jakubu Žákovi dědeček a tímto výkonem chce upozornit na problematiku kardiovaskulárních chorob.