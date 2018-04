Do školy se netěší učitelé ani žáci, chceme změnu. Víc peněz do školství je základ, říká studentka

dnes | Motivace chybí úplně všude. Učitelé by klidně za vyšším platem mohli odejít do supermarketů. Žáci se do školy netěší. Výuka je nebaví. Není pestrá a je založena na memorování. Neodpovídá tomu, co se nám bude do života hodit, říká Lenka Štěpánová, bývalá předsedkyně Středoškolské unie v DVTV Apel. Podfinancované vzdělávání způsobuje, že generace, které budou již brzy tvořit společenskou i ekonomickou hybnou sílu celé země, postrádají ve vzdělávání kompetence potřebné ve 21. století, dodává Štěpánová.