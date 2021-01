Hodně lidí si myslí, že lékaři odcházejí kvůli penězům, ale jsou to opravdu spíše pracovní podmínky. V Německu se zákoník práce dodržuje, říká lékařka Eva Dunglová, která v roce 2017 odešla do Berlína. Situace v nemocnicích je teď napjatá, ale ne kritická. Němci více dělají, co řekne vláda, opatření se začala dělat se zpožděním, ale pak už se jen přitvrzovalo, není v tom chaos, popisuje situaci.