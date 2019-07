Dva mrtví boxeři? V ringu jde o život, ale ne víc než v jiných sportech, říká šampion

dnes | Není to pro box hezká reklama, ale jsou mnohem rizikovější sporty a v rámci statistiky není ta situace tak špatná, tvrdí bývalý mistr republiky Daniel Táborský. Během jediného týdne zemřeli na následky zranění utržených v ringu dva boxeři. Každý má individuální hranici toho, co ustojí, je těžké rozhodnout, kdy je správný čas zápas ukončit, říká. Box je agresivní sport. Ale buď budete dělat box a naučíte se ovládat, nebo skončíte jako chuligán Sparty a budete se rvát na Letné. A to je mnohem rizikovější než zápas v ringu, míní Táborský.