Petr Dvořák může být ředitelem ČT už jen pár měsíců, záleží to na obměně Rady ČT, jednání Rady se protahují, kritika generálního ředitele je vyostřená, cokoliv, co by se dalo použít ke zpochybnění České televize se najednou hodí, říká analytik Filip Rožánek. Hana Lipovská se snaží poukázat na střet zájmů už delší dobu, je to snaha najít jakoukoliv umělou kauzu, on zákon neporušuje, dodává.