Faltýnkovy odposlechy? Může dojít ke strašné chybě s fatálními následky, říká Malecký

11. 3. | Média by měla s odposlechy pracovat buď lépe, nebo by s nimi neměla pracovat vůbec, redaktor nemá jistotu, že materiál, který mu byl podsunut, odráží celou věc, nebezpečí je v tom, že jsme si na úniky zvykli, to bychom neměli, míní novinář serveru HlídacíPes.org Robert Malecký. Citace z odposlechů se objevily v médiích v souvislosti se zásahem policie z minulého týdne. Pokud chceme, aby policie dováděla kauzy do konce a před soudem s nimi uspěla, tak bychom jí měli dát prostor, dodává novinář.