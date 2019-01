Fila: Zlaté glóby jsou večírek, Bohemian Rhapsody je fenomén, protože jde po srsti

dnes | Bohemian Rhapsody je konveční film, nikde se neukáže, kdo Mercury skutečně byl. Queen nechtěli žádnou kontroverzi, Česko je miluje, u nás je to ještě větší fenomén než jinde, úspěch filmu Bohemian Rhapsody na Zlatých glóbech je neočekávaný, na Oskary film není favorit, říká filmový kritik Kamil Fila. Dodává, že Zlaté glóby jsou populární cena, je to zábava a večírek, předávání Oskarů je vážnější a snobštější a má to větší vypovídající hodnotu o tom, co si myslí průmysl a ne o tom, co si myslí novináři.