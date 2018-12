Firmy vyhozené z D1? Budeme se na nich hojit a pálit jim další penále, slibuje Rýdl

dnes | Teď už mělo být hotových šest kilometrů krásné nové dálnice, do toho jsme ty firmy nepustili, protože jsme měli obavu, že by to nezvládly a nebyla by tam na zimu dálnice, tvrdí Jan Rýdl, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic. V pondělí vypovědělo smlouvu konsorciu firem, které modernizovaly úsek D1 na Vysočině, společnosti vzápětí odstoupily od smlouvy také. Nevím, kolik teď bude oprava úseku stát a kdy bude hotová, nevíme, kdy bude hotové výběrové řízení, přiznává Rýdl.