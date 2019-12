Češi jsou na jídlo hodně soustředění, dáváme mu extrémní význam, už v 15. století se objevuje obraz Čechů jako velkých jedlíků, zajištění jídla bylo vždy podstatné. To, co máme dnes jako národní kuchyni, za sto let může být zapomenuto. Cena potravin hrála v minulosti ještě větší roli než dnes, nemalá část lidí teď přechází na dražší výrobky, říká historik jídla Martin Franc.