Je to jeden nekončící skandál, který se táhne slovenskou politikou. A teď to poprvé i slyšíme, popisuje šéfredaktor Denníku N Matúš Kostolný. Do médií unikl záznam 39 hodin odposlechů z bytu, ve kterém se šéf finanční skupiny Penta scházel s vysoce postavenými politiky a úředníky. Teď se kauza Gorila propojila s vraždou Jána Kuciaka, a to v osobě podnikatele Mariana Kočnera, vysvětluje Kostolný.