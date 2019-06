Hamáček: Česko je na hraně ústavní krize. Budu se ptát Babiše, jaký má plán

dnes | Platí, že chceme mít jasno do 30. června. Zítra budu jednat s premiérem a budu se ho ptát, jak je připravený situaci řešit, on je teď tím aktérem, řekl po jednání grémia ČSSD předseda strany Jan Hamáček. Sociální demokraté zvažují setrvání ve vládě kvůli neochotě prezidenta Miloše Zemana vyhovět návrhu na odvolání ministra kultury Antonína Staňka. Hamáček odpoledne s hlavou státu jednal. Byla to výměna názorů, pan prezident hovořil o tom, jak situaci vidí, dál to nebudu komentovat, prohlásil šéf ČSSD.