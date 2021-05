Podíváte-li se na oficiální verzi Jana Hamáčka, tak kriticky uvažující člověk pochopí, že se v pozadí odehrával další příběh. A to, co jsme zjistili my, je jedno z mála rozumných vysvětlení, které tomu příběhu dávají smysl, tvrdí reportér Janek Kroupa. Naše zdroje jsou věrohodné a byly situaci velmi blízko, neodvážili bychom se tu věc zveřejnit, kdybychom neměli v rukou přímé svědectví, dodává.