Někdy je těžké být v ČSSD, Hamáček není vlastizrádce, přišlo mi, že opravdu do Moskvy chtěl jet a přivézt vakcíny, což taky není dobrá varianta, chyběl mu jakýkoliv rozumný úsudek, říká bývalý senátor z ČSSD Jiří Dienstbier. Hamáček by měl vyložit karty na stůl, vše co nejvíce vysvětlit, škodu už ale nenapraví. Mám zkušenost s Babišem, chaos v jeho vládě mě nepřekvapí, dodává.