Hašek: Jsem dobrý lídr a chci hokej zlepšit. Číslo na Jágra mám, ale mě asi nepodpoří

„Neberu to tak, že chci český hokej zachraňovat. Zlepšit je to správné slovo. Hokej je pořád výborný a národ ho miluje. To, že je tu velká krize, je ale fakt a já to chci změnit. Jsem ten správný člověk,” říká legendární brankář Dominik Hašek, který se bude v červnu ucházet o post prezidenta hokejového svazu. Od začátku války také volá po vyloučení ruských sportovců ze všech soutěží.

