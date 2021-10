Hayato Okamura: Tomio se mnou nemluví, teď se setkáme, politiku SPD musím kritizovat

Bratr Tomio se mnou už několik let nemluví, teď nás zvolení do sněmovny donutí se setkat, žádnou nenávist necítím, ale je důležité se proti jeho populistické politice razantně ozvat, krajní pravice si nezaslouží žádnou shovívavost, říká Hayato Okamura z KDU-ČSL, který ve volbách získal poslanecký mandát. My se musíme stát nositeli sociální citlivosti, věřím že to bude vyšší politická kultura.

