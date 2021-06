Počasí nás klasicky vymňouklo, nestihli jsme tomu utéct, teploty byly v nárazech větru i minus 40. Jídlo došlo, ale s tím se počítá, tělo je trénované na dlouhodobou zátěž. Výprav jsem udělal přes čtyřicet a těch průšvihů bylo víc, kdy jsem si to nezasloužil a bylo to nějak osudem sepsáno. Nad věcmi, které vás baví, nemusíte moc přemýšlet, protože vás to živí vnitřně, říká horolezec Marek Holeček.