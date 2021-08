Třetí dávka není urgentní, opravdu nevíme, jak dlouho obranyschopnost vydrží, daleko víc je potřeba, aby se proočkovalo těch 400 tisíc nechráněných seniorů, to je ale jediný problém. Celkově je situace u nás nadmíru výtečná, dosáhli jsme jí ale za hroznou cenu, odnesla to spousta lidí, říká imunolog Václav Hořejší. Respirátory odložit nemůžeme, počkal bych, jaká bude situace do konce září, dodává.