Je to brutální, restaurace si to nezaslouží, omezením otevírací doby přijdou o 30 % tržeb. Sektor je už půl roku drcený tím, co se děje, aniž by dostal jedinou korunu náhrad, říká šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Lidé se v hospodě chovají jinak než v baru. Ti, kteří v restauracích pracují, nejsou nakažení. Blížíme se do dlouhodobé recese, kterou vyvolává hlavně strach lidí, míní.