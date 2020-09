Zachrání to život stovkám žen ročně, je to asi 800 případů každý rok, polovina žen s rakovinou děložního čípku zemře. Je to obrovský průlom, říká Jiří Sláma, vedoucího onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. Lékařské Fakulty UK a VFN Praze k tomu, že screeningový test HPV DNA by měl být nově pro ženy ve věku od 35 do 45 let zdarma.