Jako první Čech sjel vlnu vysokou jako dům. Jsou to náklaďáky vody, které na vás spadnou, líčí Novák

dnes | Je důležité být na to mentálně připravený, k tomu směřuje celý trénink, říká surfař Matěj Novák. Ve Španělsku se mu podařilo sjet tzv. big wave, tedy vlnu vyšší než šest metrů. Jeho snažení je zachycené v novém dokumentu No Wave Back. Nejtěžší moment podle něj přichází až ve chvíli, kdy vlna stáhne surfaře pod vodu. Bude to znít hloupě, ale musíte si to tam užít, nesmíte nechat strach, aby vás ovládl, když budete panikařit, tak začne tělo spotřebovávat hodně kyslíku, upozorňuje Novák. Za nejzásadnější část vybavení považuje lano, které ho spojuje s prknem. Je to to jediné, co vám tam dole dá nějaké sebevědomí, líčí surfař.