Je to kancléř Mynář, kdo má prezidenta hájit a chránit, místo toho ale hraje nějaké hry a intriky. Je to od něj nefér, říká šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek. Nastal čas ústavní článek 66 aktivovat. Jestliže se v dopise ÚVN píše, že prezident není schopen vykonávat úřad a prognóza je velmi nejistá, tak je to jasná řeč, dodává.

