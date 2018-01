Jed na krysy nebo rtuť. Chemikálie ve falešných lécích zabíjejí statisíce lidí, říká Hindráková

dnes | Léky vyrábí čínská mafie a dováží je do Afriky, má z toho vyšší příjmy než z obchodu s drogami, líčí spisovatelka Hana Hindráková, autorka knihy Smrtící byznys. V ní spojila fikci s realitou a popsala problém, na který upozorňuje i Světová zdravotnická organizace. Na obchodu s falešnými léky se podílejí zkorumpovaní úředníci i lékaři, všechny do toho tlačí chudoba, říká Hindráková. Rozvojová pomoc pro Afriku není dobrou cestou, víc by pomohlo uvolnění obchodu, dodává.