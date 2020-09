Kdo chce dnes stavět, je obětí těch, kteří se rozhodnou být proti. Povolení pro dvojdům na Břevnově trvá pět let. Kolegům v zahraničí to nevysvětlím, kroutí hlavou a nechápou to, říká předseda České komory architektů Jan Kasl. Nový stavební zákon je promarněná příležitost, je mi líto práce lidí, kteří tomu dali dva roky. Není to ideální, ale bude to lepší než současná situace, dodává.