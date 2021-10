Jurečka: Zemanovu vůli bych rád viděl v přímém přenosu. Ať víme, že jedná příčetný

„Pokud by prezident nemohl jmenovat premiéra v přímém přenosu, tak by to mělo být alespoň za přítomnosti lidí, kteří reprezentují ústavní instituce, třeba předsedů obou komor parlamentu. Je to pro mě hraniční situace, ale byla by to garance pro nás pro politiky i pro tuhle zemi, že ten krok byl učiněn z úsudku a zdravého rozumu prezidenta,” říká předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

